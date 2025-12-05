Wonder Woman, Gal Gadot condivide il video dell'audizione con Affleck: "Grazie Zack Snyder per avermi scelta"

L'attrice ha celebrato i 12 anni dal momento in cui ha ottenuto l'iconico ruolo pubblicando online lo screen test inedito.

Gal Gadot ha condiviso online il video dello screen test che le ha permesso di ottenere l'iconico ruolo di Wonder Woman nei film diretti da Zack Snyder.

L'attrice ha infatti debuttato nei panni di Diana Prince in occasione di Batman v Superman, uscito nelle sale nel 2016.

Il video inedito della star

Il filmato pubblicato online dall'attrice la mostra interpretare l'eroina mentre esce da un taxi e Bruce Wayne le si avvicina. Diana gli dice quindi di non contattarla più prima di girarsi e allontanarsi.

Gal Gadot ha condiviso il video aggiungendo: "Dodici anni fa, venivo scelta come Wonder Woman. Che esperienza folle e che mi ha cambiato la vita con un personaggio che amo così tanto. Ho pensato sarebbe stato divertente condividere il mio test con Ben Affleck, l'ho visto ieri sera per la prima volta".

La star del cinema ha aggiunto: "Grazie Zack Snyder per averlo condiviso con me e per avermi scelta come Diana Prince".

Chi sarà la prossima Wonder Woman?

Gal dovrebbe aver definitivamente chiuso la sua esperienza nel ruolo della supereroina della DC e sarebbero attualmente in corso le ricerche per l'attrice che erediterà il ruolo.

Recentemente erano emerse delle indiscrezioni che sostengono i produttori vogliano per la parte di Diana un'interprete di circa venti anni, alta e con una copertura atletica, elementi necessari a interpretare una guerriera.

Molti fan della DC sono convinti che Wonder Woman potrebbe tornare in azione già in occasione di Man of Tomorrow, in cui Superman e Lex saranno costretti a unire le forze per sconfiggere una terribile minaccia che porta a un'inaspettata alleanza tra i due nemici.

Attualmente, tuttavia, James Gunn non ha ancora confermato l'intenzione di riportare presto sugli schermi, cinematografici o televisivi, Wonder Woman. Non resta quindi che attendere per scoprire i progetti che riguardano l'amato personaggio dei fumetti.