Gal Gadot: il look "voluminoso" dell'attrice ai Critics Choice Awards 2021 (FOTO)

Gal Gadot, incinta del suo terzo figlio, si è presentata ai Critics Choice Awards 2021 con un look un po' retrò, indossando un completo bianco e nero firmato Prabal Gurung che potete ammirare nella foto qui sotto.

Nelle scorse ore si sono tenuti i Critics Choice Awards 2021, evento che ha permesso al grande pubblico di godersi una nuova carrellata di incredibili look sfoggiati dai vari candidati, dopo quella recente dei Golden Globes. Tra le star che hanno attirato maggiormente l'attenzione generale c'è anche Gal Gadot che si è presentata con un voluminoso top bianco firmato Prabal Gurung abbinato ad un pantalone nero a vita alta in stile retrò.

Il look in questione ha reso ancora più affascinante la protagonista di Wonder Woman 1984 che nei giorni scorsi ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio. Il suo abbigliamento includeva anche gioielli Tiffany & Co e un rossetto rosso che ha donato un tocco ancora più elegante e sensuale al suo look.

Per quanto riguarda i Critics Choice Awards, tra le donne candidate ricordiamo anche Olivia Colman, Anya Taylor-Joy ed altre protagoniste delle più recenti opere seriali e cinematografiche. Zendaya, in lizza come migliore attrice per il suo ruolo in Malcolm & Marie, ha ricevuto anche il SeeHer Award, riconoscimento annuale che premia le donne che lavorano per superare i confini del modo in cui le donne vengono rappresentate nei media.

Lo show ha coinvolto anche Amanda Seyfried, in lizza come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in Mank. L'attrice ha optato per un look ispirato al classico smoking. Disegnato da Elizabeth Stewart, l'abito comprendeva un top trasparente rivestito di cristalli ed un papillon nero lucido.