Gal Gadot invita i fan a seguire l'esempio di Wonder Woman: "Indossate una maschera"

Gal Gadot ha condiviso online una foto in cui Wonder Woman indossa una maschera, invitando i suoi fan a seguire l'esempio dell'eroina.

Gal Gadot ha condiviso una nuova foto in cui Wonder Woman indossa una maschera, invitando i suoi follower a seguire l'esempio dell'eroina per proteggere se stessi e gli altri.

L'immagine sembra essere stata scattata sul set dell'atteso sequel dedicato alle avventure di Diana Prince.

Lo scatto sembra essere stato realizzato durante un momento di pausa dalle riprese di Wonder Woman 1984 e, dalle comparse presenti sullo sfondo, sembra legato a una delle scene girate nel deserto. Gal Gadot e altri membri del cast probabilmente si erano protetti dalla sabbia e lo scatto è quindi perfetto per invitare i fan del personaggio della DC a indossare una mascherina protettiva, considerata essenziale in questo periodo così complicato.

Gli eventi al centro del sequel saranno ambientati molti anni dopo il primo capitolo della storia e la protagonista Gal Gadot ha spiegato: "Il lungometraggio precedente parlava delle origini del personaggio, si mostrava Diana mentre diventava Wonder Woman. Era molto ingenua e non capiva le complessità della vita. Un pesce fuor d'acqua. In questo film non è così. Diana ha compiuto un'evoluzione, è molto più matura e davvero saggia. Tuttavia è anche davvero sola. Ha perso tutti i membri del suo team ed è molto attenta, poi accade qualcosa di folle".

Le parole dell'attrice sembrano far riferimento al ritorno di Steve, interpretato da Chris Pine, personaggio morto al termine del precedente film.

La regia del film, dopo il successo del cinecomic del 2017, è stata affidata ancora una volta a Patty Jenkins e nel cast, insieme a Gal Gadot, troveremo il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig.