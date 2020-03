Gal Gadot: "Il Coronavirus è come una Guerra mondiale"

Gal Gadot ha condiviso un post in cui i medici si trasformano in supereroi e ha paragonato la situazione a una guerra mondiale.

Gal Gadot ha condiviso un'immagine dei medici impegnati a combattere il Coronavirus trasformati in supereroi, sottolineando che sono impegnati in quella che sembra una situazione molto simile a una guerra mondaile.

L'attrice ha voluto rivolgere un messaggio per sostenere chi si sta impegnando per combattere la diffusione del virus.

La star di Wonder Woman, condividendo un'immagine creata dall'artista Uğur Gallenkuş in precedenza pubblicata da Zachary Levi, ha scritto: "Penso che questo sia uno dei migliori riassunti che io abbia visto per quanto riguarda il personale medico in tutto il mondo mentre ora è in prima linea per combattere ciò che è la cosa più vicina a guerra mondiale che abbiamo mai visto. Assicuratevi di essere extra gentili, extra pazienti ed extra disponibili nei confronti di chi sta maggiormente aiutando. E cerchiamo di continuare a sollevare loro, i loro pazienti e tutti noi".

Gal Gadot ha inoltre aggiunto che i dottori sono veri eroi e che dobbiamo rimanere forti in un periodo così complicato e difficile.

La star ritornerà nelle sale con Wonder Woman 1984, la cui uscita è stata rimandata di due mesi proprio a causa della chiusura delle sale in tutto il mondo a causa del Coronavirus.