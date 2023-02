Gael García Bernal e Bérénice Bejo nelle foto dal set di Another End, nuovo film di Piero Messina

Annunciata la fine delle riprese di Another End, il nuovo film di Piero Messina con protagonisti Gael García Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo, immortalati nelle prime foto. Le riprese si sono svolte a Roma e a Parigi.

Il film è una produzione Indigo Film con Rai Cinema. Le vendite internazionali di Another End saranno a cura di NEWEN CONNECT, società del gruppo TF1.

Another End: Gael García Bernal, Renate Reinsve, Bérénice Bejo e il regista Piero Messina sul set

Another End: Gael García Bernal sul set in una scena notturna

Another End: un'immagine di Bérénice Bejo sul set

Another End: Renate Reinsve sul set

Questa la sinossi di Another End: In un futuro prossimo esiste la possibilità di salutare le persone che non ci sono più, cercando un modo per alleviare il dolore del distacco, un tempo in più per imparare a dirsi addio. Cosa resta di tutto l'amore che i corpi si promettono quando il loro tempo finisce?

"Per me prima che un film di fantascienza Another End è un storia d'amore. Sull0amore che vive nelle parole, tra i pensieri, nei ricordi, ma che soprattutto vive e cresce in silenzio nei corpi. Di nascosto. Come un segreto del corpo" dichiara il regista Piero Messina.