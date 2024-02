Another End: il trailer del film di Piero Messina con Gael García Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo

Il 21 marzo arriverà nei cinema italiani, grazie a 01 Distribution, il film Another End, diretto da Piero Messina, con star Gael Garcia Bernal.

Nel video vengono introdotti i protagonisti della storia, presentata in anteprima in concorso al 74º Festival Internazionale del Cinema di Berlino, e la complicata relazione che si stabilisce tra i personaggi principali.

Il cast del film

Another End è interpretato da Gael García Bernal (Golden Globe come miglior attore per Mozart in the Jungle, Premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia per Y Tu Mamá También), Renate Reinsve (premio per la miglior attrice al Festival di Cannes 2021 per La Persona Peggiore Del Mondo), Bérénice Bejo (premio per la migliore attrice al Festival di Cannes 2013 per Il Passato) e Olivia Williams (premio per la migliore attrice ai British Independent Film Awards per The Heart of Me).

Il film è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, in associazione con TF1, in associazione con Anton, in collaborazione con Number 9 Films e uscirà nelle sale italiane il 21 marzo distribuito da 01 Distribution.

Another End, la recensione: Piero Messina e un film emotivamente rilevante

La sinossi

Gli occhi svuotati di Sal sembrano vivere solo di ricordi da quando ha perduto Zoe, l'amore della sua vita. Ricordi, come frammenti di uno specchio infranto che non è possibile ricomporre. Sua sorella Ebe, che guarda al fratello con crescente preoccupazione, gli propone di affidarsi ad Another End, una nuova tecnologia, che promette di alleviare il dolore del distacco riportando in vita, per breve tempo, la coscienza di chi se n'è andato. È così che Sal ritrova Zoe ma nel corpo di un'altra donna. Un corpo sconosciuto in cui lui misteriosamente riconosce la moglie. Ciò che si era spezzato sembra improvvisamente ricomporsi. Ma è una gioia fragile, effimera, insidiosa. Può l'amore davvero sopravvivere come un segreto custodito nei corpi