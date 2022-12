Gabriele Salvatores: una lectio magistralis alla Sapienza per omaggiare il regista Premio Oscar

Il reboot transmediale di Nirvana verrà lanciato in anteprima durante una lectio magistralis di Gabriele Salvatores al Centro Congressi d'Ateneo dell'Università La Sapienza, il 15 dicembre alle ore 15:30, in Via Salaria 113. L'universo di "Nirvana" concepito dal Premio Oscar nel 1997 rinasce dopo 25 anni in un'esperienza immersiva da vivere in tempo reale attraverso i social media, il Metaverso, un podcast e un Alternate Reality Game: dal 15 dicembre vecchi e nuovi personaggi interagiranno in tempo reale con gli spettatori e con il regista e autore del film.

Durante l'evento il regista incontrerà i suoi personaggi all'interno del metaverso The Nemesis nello spazio virtuale di Rai Cinema, media partner del progetto. "NirvanaVerse", in occasione del venticinquesimo anniversario dall'uscita del film di fantascienza interpretato da Diego Abatantuono e Christopher Lambert, vuole celebrare la storia e i personaggi raccontati nel film "Nirvana", ancora attualissimi, così come le tematiche di cui tratta.

Il progetto, promosso dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università La Sapienza di Roma, è sviluppato nell'ambito del corso di 'Transmedia Studies' (Proff. Leonzi, Milanesi) e dal Transmedia Lab del Dipartimento CoRiS della Sapienza Università di Roma. Si tratta del primo esperimento italiano in grado di fondere in un'unica esperienza un viaggio nel Metaverso (The Nemesis, Rai Cinema) e un racconto interattivo attraverso l'utilizzo di piattaforme come Instagram, Linkedin, Twitter, Twitch, Telegram e Facebook, e la realizzazione di un podcast, in collaborazione con ANAD (Associazione Nazionale Attrici e Attori Doppiatori) e Radio Sapienza.

Gli ideatori e i responsabili scientifici del progetto sono Silvia Leonzi (docente Sapienza Università di Roma), Riccardo Milanesi (docente Sapienza Università di Roma e Scuola Holden di Torino; autore e showrunner) e Giovanni Ciofalo (docente Sapienza Università di Roma). Hanno collaborato alla realizzazione dell'evento il Transmedia Lab, Radio Sapienza, Rai Cinema, The Nemesis, Ansa Cultura e ANAD.