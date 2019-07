Gabriele Muccino e il video della scenata al ristorante: "Sembra uno dei miei film!"

A Gabriele Muccino non manca l'autoironia: il regista ha commentato il video della scenata al ristorante che in questi giorni sta facendo il giro dei social e che vede protagonista la cantante francese Elisa Tovati.

"Nei miei film urlano sempre così tanto i personaggi! Ma perché?! La vita non è così." ha detto Gabriele Muccino a commento del video, che ha retwittato. In realtà per quanto nei film di Muccino non manchino le "scene madri", quella del video va decisamente oltre. Altro che Giovanna Mezzogiorno, Martina Stella o Laura Morante, la Tovati fa davvero paura, più che una musa urlante mucciniana sembra la Regan McNeil de L'Esorcista. Ma il video sarà vero o è tutta una sceneggiata?

Nei miei film urlano sempre così tanto i personaggi! Ma perché?! La vita non è così. https://t.co/XxwP3Bb5Nq — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) 14 luglio 2019

Nel video Elisa Tovati è seduta al tavolo di un ristorante insieme ad un uomo e una donna bionda e la discussione tra i tre degenera immediatamente: tra schiaffi, lanci di piatti, cibo e acqua, tovaglie strappate via, la scenata mette in imbarazzo gli altri clienti del ristorante fino a quando la donna non viene portata via e caricata su una macchina fuori dal locale. Qualche ora più tardi, la cantante e attrice francese ha dato una spiegazione che non ha convinto tutti: il filmato (ripreso con un cellulare da qualcuno che era poco distante dal tavolo della Tovati) sarebbe il video dell'ultima canzone della cantante, The Machine nel quale lei denuncia "la brutalità con cui a volte vengono trattati gli artisti che hanno superato i quaranta, specialmente se sei una donna, i media, i social e a volte le case discografiche ti fanno capire che hai superato la data di scadenza. Volevo che questo video fosse violento come questa realtà, per dare una scossa"

Non sappiamo se The Machine avrà successo, ma se alla Tovati dovesse andar male, siamo certi che nessuno potrebbe rifiutarle un ruolo (e un ristorante affollato come set) nell'ultimo film di Gabriele Muccino.

Battute a parte, in queste settimane il regista è impegnato con le riprese del suo film, I migliori anni che vede tra i protagonisti Emma Marrone, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti.