Gabriele Muccino: Stefano Accorsi e Miriam Leone nel cast del suo nuovo misterioso film

Un nuovo viaggio per Gabriele Muccino, già impegnato sul set del suo nuovo misterioso film. Sono in corso le riprese della sua nuova pellicola, che si girerà tra Tangeri e Roma nelle prossime otto settimane.

Pochi i dettagli per il momento, a partire dal titolo, non ancora svelato, ma secondo Ciak potrebbe essere Quella sottile linea. Maggiori certezze sul cast, che unisce alcune delle star del parterre italiano a cominciare da Stefano Accorsi. Al suo fianco Miriam Leone, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Qualche informazione in più ce la forniscono i social media che svelano la prima foto di Muccino insieme al cast e un momento delle prove oltre alla soddisfazione del regista per aver fatto ritorno sul set.

Prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema in associazione con Asa Nisi Masa.

Cosa sappiamo finora

Scritto e diretto da Gabriele Muccino, il film viene descritto nelle note di regia come un "nuovo viaggio in cui il regista tornerà a raccontare le fragilità, i desideri, le insidie e i momenti di luce nei rapporti tra donne e uomini, madri e figlie, amanti e disincanti. Il film racconta della sottilissima linea tra bene e male e di ciò che scorre in mezzo alle nostre vite travolgendole spesso come un fiume in piena".

Fanno parte del cast tecnico il direttore della fotografia Fabio Zamarion, l'aiuto regista Claudio Aloia, lo scenografo Massimiliano Sturiale, la costumista Angelica Russo. Il Casting Director è Antonio Rotundi, il produttore esecutivo Andrea Passalacqua e il produttore delegato Carlotta Galleni.