Gabriel Garko rimproverato da Maurizio Costanzo: “Certe cose in TV non si dicono"

Maurizio Costanzo ha bacchettato Gabriel Garko che in un'ospitata a 'Live Non è la D'Urso' aveva recentemente dichiarato di aver fumato marijuana in passato durante il suo soggiorno a Londra.

Ancora una vola il salotto serale di Barbara D'Urso è al centro delle polemiche. Questa volta è Maurizio Costanzo, curatore di una rubrica sul settimanale 'Nuovo' a tirare in ballo la trasmissione riprendendo l'intervista concessa al talk show da Gabriel Garko. Il protagonista de 'Il bello delle donne' aveva raccontato un aneddoto "ogni tanto mi sono fatto qualche canna. Se capita. Ero a Londra, mi passavano questa canna di solo erba. Alla quinta, sono stato male, ho collassato. Ero andato in paranoia perché ero convinto che mi avessero buttato nel Tamigi". L'episodio era stato tirato in ballo dalla stessa conduttrice in quanto viene raccontato in Andata e Ritorno, il libro scritto da Gabriel Garko.

L'uscita non è piaciuta a Maurizio Costanzo che ha scritto "Garko sbaglia, certe cose in tv non si dicono" precisando il suo pensiero "un personaggio come Gabriel non deve mai dimenticare la responsabilità verso il pubblico", questo perché il mezzo televisivo "consente di proporre messaggi a un bacino vastissimo e variegato di utenti". Maurizio quindi teme che le parole di Garko possano influenzare i giovani che seguono Il 'Live Non è la D'Urso', ai quali, forse, avrebbe potuto suggerire di spegnere il televisore per fare qualcos'altro perché, per citare lo stesso giornalista, il resto è vita .