Gabriel Garko: matrimonio in vista con il fidanzato Gaetano?

Gabriel Garko e il suo fidanzato Gaetano sono stati fotografati insieme alla madre dell'attore per le strade della capitale e c'è già chi parla di matrimonio in vista.

Gabriel Garko e il fidanzato Gaetano sembrerebbero vicini al matrimonio, almeno secondo un rumor che circola in rete da quando sono stati paparazzati per le strade di Roma. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto dell'attore con il nuovo compagno, con loro c'era anche la madre di Garko.

Dopo il coming out al Grande Fratello Vip 5 e il racconto a Verissimo, Gabriel Garko si è fatto fotografare più volte con il suo nuovo compagno. Secondo alcuni amici di Gabriel i due hanno cominciato a frequentarsi da poco ma il loro legame è profondo tanto che Garko lo ha presentato alla madre, i tre sono stati visti passeggiare per le strade di Roma dove li hanno immortalati diversi paparazzi.

Nelle pagine di Diva e Donna si legge che Gaetano, Garko e la mamma Isabella hanno pranzato e poi si sono seduti al bar per un caffè.

Gaetano ha 23 anni è napoletano e lavora all'aeroporto di Malpensa. Due mesi fa Gabriel si è raccontato a Verissimo dove ha rivelato di essere stato legato per undici anni a Riccardo, un uomo estraneo alla showbusiness e poi a Gabriele Rossi.

La relazione con il ballerino e attore, chiacchieratissima sui giornali, Garko a Verissimo l'ha descritta così: "La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro".