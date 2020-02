Gabriel Garko e Gabriele Rossi non si frequentano più come una volta. I fan hanno messo insieme una serie di indizi che li ha convinti che i loro beniamini si siano allontanati.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati sempre legati da un'amicizia speciale, tanto che molti hanno creduto che i due fossero fidanzati, cosa mai confermata dagli interessati. I fan dei due attori hanno messo insieme una serie di indizi e sono convinti che i due si siano allontanati. In primo luogo sui rispettivi social mancano da tempo foto che li ritraggono insieme. In secondo luogo, la settimana scorsa Gabriele Rossi è stato visto in una discoteca di Milano con molti amici, ma Gabriel non era tra loro. Terzo ed ultimo indizio, ma per i fan è quello più importante, nel giorno di San Valentino, su Instagram Gabriel Garko ha scritto nel suo post "Buon San Valentino a tutti", da Rossi nessuna risposta. Solo la sua ex Eva Grimaldi ha scritto "grazie".

Nel frattempo il settimanale 'Chi' ha parlato di un avvicinamento tra l'ex gieffino e il cantante Lorenzo Licitra. Quest'ultimo è noto per aver vinto il talent show 'X Factor' nel 2017. Il settimanale scrive che i due sono stati visti passeggiare per Milano ed entrare nel palazzo dove abita Lorenzo. Per il momento nessuno dei diretti interessati ha commentato questi ruomors.