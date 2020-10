Gabriel Garko: ecco chi è Gaetano, il suo nuovo fidanzato (FOTO)

Gabriel Garko presenta al pubblico il suo nuovo fidanzato: ecco Gaetano un napoletano di 23 anni lontano dallo show business. Dopo il coming out al Grande Fratello Vip 5 l'attore cammina liberamente per le strade di Milano con la persona che sta frequentando.

Gabriel Garko esce allo scoperto: paparazzato con il nuovo fidanzato

È stato il settimanale Chi a pubblicare per primo le foto di Gabriel Garko e il suo nuovo compagno, questa volta l'attore non si nasconde e non sfugge ai flash dei paparazzi. Dopo il coming out al Grande Fratello Vip 5 e l'intervista di Gabriel Garko a Verissimo l'attore gira tranquillamente per le strade di Milano con Gaetano, il suo attuale compagno. Il ragazzo, secondo le prime indiscrezioni, ha 23 anni ed è di Napoli. Gaetano non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavorerebbe all'aeroporto milanese di Malpensa.

Nelle foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Gabriel e Gaetano sono seduti a un tavolo a chiacchierare mentre nella seconda si scambiano un bacio. La didascalia che accompagna la foto presenta il giovane napoletano come il "nuovo amico speciale" di Gabriel. Per il settimanale Chi "Gabriel Garko ha scelto di non tornare tornato nella sua Zagarolo, ma soggiorna in un residence dove alloggiano temporaneamente anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia", che infatti compaiono in un'altra foto.

Durante l'intervista con Silvia Toffanin l'attore aveva confessato la relazione con Gabriele Rossi, con cui è rimasto molto amico, e il suo primo vero amore: Riccardo un rapporto durato oltre dieci anni. Ora Garko si sente libero di poter esprimere la propria sessualità perché come ha detto a Verissimo: "oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro", svelando quello che lui stesso ha definito "il segreto di Pulcinella".

Gabriel aveva spiegato anche il motivo per cui non aveva mai confessato di essere gay: "Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro".