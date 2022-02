Futurama avrà una stagione revival prodotta per Hulu

Futurama avrà un revival composto da 20 episodi inediti in arrivo nel 2023 sugli schermi di Hulu.

Lo show creato da Matt Groening e David X. Cohen potrà contare sul coinvolgimento di quasi tutto il cast vocale della serie originale: Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

Al centro della trama di Futurama c'era la vita di Philip Fry (Billy West), un venticinquenne che consegna pizze e, in modo accidentale, si congela il 31 dicembre 1999 e si risveglia solo 1.000 anni dopo ritrovandosi alle prese con una vita totalmente nuova e amici come Leela, un'aliena tosta ma adorabile, e Bender, un robot che possiede caratteristiche e difetti umani.

La serie originale ha conquistato sei Emmy Award, sette Annie Award, due WGA Award e due Environmental Media Award.

La serie era andata in onda su Fox dal 1999 al 2003 ed era poi tornata nel 2007 con quattro film che hanno debuttato direttamente in DVD e che erano poi stati trasmessi da Comedy Central suddivisi in episodi della durata di trenta minuti.

Nel revival non sarà invece coinvolto John DiMaggio che dava la voce a Bender: l'attore non sarebbe stato soddisfatto dell'offerta economica, che considerava poco in linea con il successo della serie, e un nuovo attore verrà quindi coinvolto nel progetto.

David X. Cohen ha svelato: "Sono elettrizzato nell'avere un'altra possibilità di pensare al futuro... O in realtà a qualsiasi altra cosa oltre al presente".

Matt Groening ha dichiarato: "Si tratta di un vero onore annunciare il trionfante ritorno di Futurama, prima di essere cancellati nuovamente all'improvviso".