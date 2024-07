Futurama 12: nel trailer i protagonisti sono sotto attacco

Bisognerà attendere il 29 luglio prima di vedere sugli schermi di Disney+ la stagione 12 di Futurama e il trailer mostra i protagonisti alle prese con incredibili avventure.

Nel video si anticipa infatti che si vedranno in scena un pianeta legato al caffè e un altro che ha una connessione con il passato di Bender, oltre a molte avventure.

Il nuovo capitolo della storia

Nelle dieci puntate che compongono la dodicesima stagione di Futurama ci sarà spazio, ovviamente, per la complicata storia d'amore tra Fry e Leela, ma anche per combattimenti, viaggi nello spazio e tante situazioni esilaranti e surreali.

La serie, che aveva ottenuto il rinnovo per due stagioni dopo il successo del primo nuovo capitolo di cui potete leggere la nostra recensione, ha come protagonista Philip Fry (Billy West), un fattorino della pizza venticinquenne che si congela accidentalmente il 31 dicembre 1999 e si risveglia 1.000 anni dopo con una nuova vita e un nuovo e "diversificato" gruppo di amici, tra cui Leela (Katey Sagal), un'aliena con un occhio solo tosta ma adorabile, e Bender, un robot con caratteristiche e difetti umani.

Ecco il video promozionale degli episodi inediti:

Nel cast di doppiatori della serie in lingua originale ci sono John DiMaggio, BIlly West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil Lamar, David Herman.

Futurama: il poster della stagione 12

Futurama è creato da Matt Groening e sviluppato da Groening e David X. Cohen. Tra i produttori esecutivi figurano Groening, Cohen, Ken Keeler e Claudia Katz. Lo studio è la 20th Television Animation.

Dopo le prime quattro stagioni andate in onda su Fox, le repliche della serie hanno trovato una nuova vita come parte del programma Adult Swim su Cartoon Network e in DVD. Sono stati prodotti quattro film direct-to-video, che sono stati poi rimontati in una quinta stagione andata in onda su Comedy Central a partire dal 2008. Comedy Central ha mandato in onda altre due stagioni di 26 episodi ciascuna tra il 2010 e il 2013.