Fury con Brad Pitt, da oggi in streaming su Netflix!

Il catalogo di Netflix a marzo si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Fury, il war movie di David Ayer con un super cast, tra cui Brad Pitt, Shia LaBeouf e Logan Lerman!

Aprile, 1945. Mentre gli Alleati danno la spinta finale per risolvere il conflitto in Europa, un ruvido sergente americano chiamato Wardaddy (Brad Pitt) conduce un carroarmato Sherman e un team di cinque uomini verso una missione mortale oltre le linee nemiche. Affaticati e prossimi a terminare le munizioni, Wardaddy e i suoi uomini si giocheranno il tutto per tutto penetrando nel cuore della Germania Nazista. Nel cast Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal e Jason Isaacs.

Fury si inserisce in quel filone di film sulla Seconda Guerra Mondiale che definiremmo del nuovo corso all'insegna di un estetica dell'iperrealismo che restituisce la violenza del conflitto in maniera truce ed esplicita, il cui precursore è Salvate il soldato Ryan. La pellicola di David Ayer ha incassato nel mondo oltre 210 milioni di dollari, ottenendo buoni punteggi da parte della critica, con un 77% di recensioni positive su RottenTomatoes e un punteggio di 64 su 100 su Metacritic.

Il lungometraggio con Brad Pitt è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.