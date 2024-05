Furiosa, Anya Taylor-Joy svela: 'Ho trovato conforto durante le riprese guardando Stranger Things'

Anya Taylor-Joy ha svelato che per sottoporsi al trucco necessario a trasformarla nella protagonista di Mad Max: Furiosa doveva alzarsi alle 1.45 di mattina, anche quando aveva concluso da poche ore le riprese del giorno precedente.

L'attrice, intervistata da Variety, ha condiviso qualche curiosità riguardante la lavorazione del nuovo film diretto da George Miller, in arrivo tra poche settimane nelle sale di tutto il mondo.

Una lunga trasformazione

Furiosa: A Mad Max Saga - Anya Taylor-Joy in una foto del prequel

Il film Furiosa: A Mad Max Saga racconterà quanto accaduto al personaggio prima degli eventi al centro di Fury Road che hanno visto protagonista Charlize Theron nella parte.

Anya Taylor-Joy ha svelato che per immedesimarsi nella giovane alle prese con la lotta per la sopravvivenza in un mondo post-apocalittico doveva sottoporsi a una trasformazione fisica: "Non ci credereste se vi dicessi come dovevo essere sporca per essere pronta ad andare davanti alla telecamera. La prima volta che mi sono guardata allo specchio ho reagito pensando: 'Wow!'. Sembravo una creatura della laguna nera. Ci sono sette strati di trucco. Ovviamente c'è del sangue. Sono sempre la ragazza che dice 'Più sangue!'".

L'attrice è stata impegnata per circa sei mesi e mezzo e, a un certo punto, si è resa conto che non aveva visto qualcuno senza trucco o prima che avesse indossato il costume di scena da oltre due mesi. La giovane star si è inoltre sottoposta a una dura preparazione fisica e ha imparato a sparare per interpretare al meglio anche le scene d'azione, nonostante il regista abbia deciso di non usare proiettili, nemmeno a salve, sul set.

I problemi affrontati sul set

Anya, nonostante avesse chiesto più volte a Miller di farlo, non si è però rasata a zero la testa per prepararsi ai ciak del film. La scelta è stata legata al fatto che non si sapeva con certezza se le riprese sarebbero state effettuate in ordine cronologico, oltre al fatto che George non voleva sacrificasse i suoi capelli: "Lui è un tale tenerone. Ha visto i miei capelli e ha detto: 'Sono meravigliosi. Non farlo'".

L'interprete di Furiosa ha quindi dovuto indossare una parrucca anche per il momento in cui si rade a zero nel film e diventa anche a livello estetico una guerriera.

A causare più problemi ad Anya, tuttavia, sono state le ore, anche cinque alle volte, trascorse sottoponendosi al trucco, momenti che trascorreva quasi sempre in solitudine: "C'erano alcuni giorni in cui ho decisamente avuto bisogno di liberarmi dallo stress. Ho sviluppato una dipendenza realmente strana dalle storie in cui le persone stanno combattendo contro il male. Ho trovato un vero conforto nel vedere la quarta stagione di Stranger Things. Dovevo avere qualcosa sul mio telefono che mi ricordasse la bontà esistente nel mondo".