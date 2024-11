Furiosa: A Mad Max Saga, steelbook (4K Ultra HD) con versioni Theatrical e Black & Chrome in sconto su Amazon

Se avete amato al cinema Furiosa: A Mad Max Saga, vi segnaliamo che la sua edizione home video steelbook (4K Ultra HD) con la Theatrical Version e la Black & Chrome Edition è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 31,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo più basso recente indicato (39,99€). Per maggiori informazioni sull'edizione in questione, passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo. Il film viene venduto e spedito da Amazon, e si tratta di un'offerta a tempo.

Un sequel tanto atteso

Questo esclusivo cofanetto di Furiosa: A Mad Max Saga include sia la versione Theatrical che la Black & Chrome Edition, offrendo due interpretazioni visive uniche del sequel diretto da George Miller. Con una qualità video in 4K Ultra HD, ogni dettaglio delle spettacolari vicende al suo centro viene portato in vita con una nitidezza mozzafiato, mentre il design dello Steelbook rende questa edizione un oggetto da collezione irrinunciabile.

Furiosa: A Mad Max Saga, il blu-ray è l'occasione per rituffarsi nel mondo di George Miller

Ambientato in un mondo post-apocalittico in rovina, il film narra le origini della giovane Furiosa, un personaggio leggendario della saga di Mad Max. Questa edizione celebra la potenza narrativa e visiva del film, permettendo ai fan di immergersi completamente nell'universo brutale e poetico creato da Miller, con la possibilità di rivivere ogni scena attraverso un impatto cinematografico senza pari.