Furio e Magda: a Carnevale il costume è ispirato a Carlo Verdone

A Carnevale il costume da Furio e Magda è... un sacco bello, ma soprattutto particolarmente riuscito, tanto che ha fatto il giro dei social. Una veterinaria di Ascoli Piceno, Chiara Giovannozzi ha reinterpretato insieme a suo marito e suo figlio una delle famiglie più assurde (e amate) della commedia all'italiana, i mitici Furio e Magda di Bianco, Rosso e Verdone.

Più un cosplay che un costume, quello di Furio e Magda, che ha conquistato il web: lei, Chiara - un medico veterinario di Ascoli Piceno - indossa una folta parrucca riccia, un soprabito e una borsa di pelle. Una perfetta Magda, costretta a sopportare le manie ossessivo compulsive del suo Furio, anche lui in total beige, immancabile borsello di pelle, occhiali e barbetta. Assieme alla coppia c'era anche il figlio (anche lui accessoriato con borsello e grandi occhialoni da vista)

Ecco alcune immagini dal Carnevale di Ascoli Piceno.

Uscito nel 1981, Bianco, rosso e Verdone è una delle commedie più amate di Carlo Verdone. Nel film l'attore e regista interpretava tre personaggi diversi nell'Italia dei primi anni '80, durante un weekend elettorale: Mimmo, un ragazzone ingenuo e un po' goffo che accompagna sua nonna a votare, Pasquale Amitrano, un uomo emigrato in Germania che torna a Matera per le elezioni e poi lui, il mitico e insopportabile Furio, un funzionario romano residente a Torino, che insieme a alla sua amata Magda è diretto a Roma. Un viaggio pianificato nel dettaglio, durante il quale la povera Magda sarà costretta a subire le manie di controllo di Furio e la sua pignoleria fino a quando non deciderà di fuggire. Il ruolo di Magda era interpretato da Irina Sanpiter, entrata nel mito per il suo "non ce la faccio più".