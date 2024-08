Fuoricinema 2024: prime anticipazioni del programma, a Milano dal 5 all'8 settembre

Prime anticipazioni sulla prossima edizione di Fuoricinema, festival che vede i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione susseguirsi in una maratona non-stop di incontri. Il 5, 6, 7 e 8 settembre 2024, presso BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, verrà allestito il palco degli incontri - totalmente gratuiti! - che si svolgeranno dall'IBM Studios Milano e sarà montato il grande schermo per un programma di proiezioni straordinario.

Anche quest'anno, il tema che percorre la kermesse è Nei diritti: un fil rouge attraverso il quale, con gli ospiti presenti e i film in anteprima, si racconteranno storie ed esperienze per renderle patrimonio comune, in condivisione con il nostro caloroso e numerosissimo pubblico, in un piccolo villaggio a cielo aperto dove sarà anche allestita un'area street food.

Riconfermato alla conduzione Enrico Bertolino, maestro dell'intrattenimento, che sarà il trait d'union tra i tanti incontri sul palco.

Ecco cosa vedremo a Fuoricinema

L'anteprima dei primi due episodi di Tutto chiede salvezza 2, la serie, prodotta da Picomedia, dal 26 settembre su Netflix. La proiezone sarà preceduta da un talk con il regista, gli autori e il cast: Francesco Bruni, Daniele Mencarelli, Federico Cesari, Fotinì Peluso, Drusilla Foer.

L'anteprima, direttamente dal Festival di Venezia, del nuovo film di Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole, alla presenza dell'autrice e del cast. Produzione Kavac Film con Rai Cinema, Les Films du Worso, Ibc Movie e One Art, il film arriverà in sala dal 26 settembre distribuito da 01 Distribution.

E poi ancora il comico Luca Ravenna e l'attivista per i diritti umani Cathy La Torre. Questi sono solo alcuni degli eventi e degli ospiti che andranno a comporre un programma straordinario che quest'anno si arricchisce anche del Milan Shorts Film Festival, per dare voce alla necessità espressiva e artistica dei giovani.

Tutti gli aggiornamenti sul sito ufficiale: www.fuoricinema.com/fuoricinema.