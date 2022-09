Fullmetal Alchemist: Alchimia finale, su Netflix in streaming da oggi

Fullmetal Alchemist: Alchimia Finale, la conclusione epica del viaggio dei fratelli Elric, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 24 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Fullmetal Alchemist è ampiamente considerata come una delle migliori serie manga e anime di tutti i tempi e, sebbene i suoi adattamenti live-action raramente siano all'altezza, Netflix ha già reso disponibile Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy, tre mesi dopo la sua anteprima giapponese. Il film è sequel di Fullmetal Alchemist del 2017, il primo film live-action ad affrontare il lavoro di Hiromu Arakawa. Tuttavia, nessuno dei film ha ricevuto un'accoglienza particolarmente buona dal pubblico giapponese o occidentale, con il primo che ha ottenuto il 28% dalla critica e il 72% dagli spettatori su Rotten Tomatoes (5,3 su IMDb), mentre The Revenge of Scar ha un punteggio di pubblico del 52% e del 5,3% dalla critica.

Forse la più grande aggiunta in The Final Alchemy è la continuazione della nuova trama che presenta fino a 15 nuovi personaggi. Nel cast ritroviamo Ryosuke Yamada nel ruolo di Edward e Atomu Mizuishi nella voce di Alphonce, tra le novità e i riconfermati invece Mackenyu Arata nei panni di Scar, Yuina Kuroshima nei panni di Lan Fan e Keisuke Watanabe nei panni di Ling Yao. Hiroshi Tachi è King Bradley, Kōji Yamamoto è Alex Louis Armstrong, Yuki Yamada è Solf J. Kimblee, Chiaki Kuriyama è Oliver Mira Armstrong, Seiyō Uchino è Van Hohenheim, Yukie Nakama è Trisha Elric.