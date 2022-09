Full Circle, Zazie Beetz si unisce al cast della miniserie di Steven Soderbergh

Zazie Beetz sarà tra i protagonisti della nuova miniserie diretta da Steven Soderbergh, Full Circle, in sviluppo per HBO Max.

Inizia a prendere forma il cast di Full Circle, la nuova miniserie targata Steven Soderbergh. Zazie Beetz sarà tra i protagonisti dello show in sviluppo per la piattaforma streaming HBO Max.

Annunciata nell'agosto del 2021, Full Circle sarà la prossima impresa televisiva del regista di Ocean's Eleven e Traffic Steven Soderbergh, che assieme ad Ed Solomon - sceneggiatore con cui ha già collaborato per uno dei suoi ultimi film, No Sudden Move - lavorerà allo show composto da sei episodi, che Soderbergh dirigerà e produrrà.

L'attrice di Deadpool, Joker e Atlanta Zazie Beetz è il primo membro del cast ad essere reso noto, nonostante non sia stato comunicato in quale ruolo si unirà al progetto.

Sulla serie, d'altronde, non sappiamo ancora granché, se non che, come riportano anche Empire e Variety "seguirà l'indagine di un rapimento fallito, che nel mentre porterà alla luce diversi segreti da tempo sepolti che connettono molteplici personaggi e culture nella New York dei giorni nostri".

E, ovviamente, non conosciamo ancora né data d'uscita, né quella del potenziale inizio delle riprese di Full Circle, ma vi terremo aggiornati.