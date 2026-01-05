Zazie Beetz viene scelta come sacrificio umano nel sanguinoso trailer di Ti uccideranno

Arriverà nei cinema italiani il 26 marzo il nuovo film Ti uccideranno, di cui è stato condiviso un trailer ad alto tasso di sangue, morte e azione.

Il lungometraggio, di origine horror-action-comedy, è targato New Line Cinema e Nocturna e può contare sulla presenza nel team dei produttori di Andy e Barbara Muschietti, che ha portato sul grande schermo la storia di It, poi continuata con la serie Welcome to Derry.

Cosa racconterà Ti Uccideranno

Il film ha al centro una giovane donna che deve sopravvivere alla notte al Virgil - il covo misterioso e oscuro di un culto demoniaco - prima di essere sacrificata. Ne nasce uno scontro cinematografico audace e senza freni, tra uccisioni efferate e un umorismo nerissimo.

Nel trailer di Ti Uccideranno la giovane protagonista interpretata da Zazie Beetz viene informata che l'edificio è in realtà un tempio per Satana e ogni mese viene compiuto un sacrificio umano e, in questa occasione, è proprio lei destinata a perdere la vita.

La ragazza vuole tuttavia sopravvivere a tutti i costi, iniziando quindi a lottare. Quando le viene chiesto dove ha imparato a combattere in quel modo la protagonista dichiara: "In prigione".

Ecco il trailer:

Chi ha realizzato il film

Nel cast del film, oltre a Zazie Beetz che recentemente era stata una delle protagoniste di Joker: Folie à Deux (di cui potete leggere la nostra recensione), ci sono poi Myha'La, Paterson Joseph, la star dei film di Harry Potter Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette.

Ti uccideranno è diretto da Kirill Sokolov, che ne ha scritto la sceneggiatura insieme ad Alex Litvak, il film è prodotto da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Dan Kagan. I produttori esecutivi sono Russell Ackerman, John Schoenfelder, Carl Hampe, Litvak e Sokolov.

Dietro la macchina da presa, Sokolov è affiancato dal direttore della fotografia Isaac Bauman, dallo scenografo Jeremy Reed, dall'editor Luke Doolan, dal costumista Neil McClean e dal supervisore degli effetti visivi Marc Smith. Le musiche sono di Carlos Rafael Rivera, la supervisione musicale è di Andrea von Foerster e il casting è a cura di Richard Delia.