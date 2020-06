Fuga da Alcatraz: Clint Eastwood torna stasera su La7 nel film di Don Siegel

Un film che è quasi leggenda stasera su La7: alle 21:15 arriva Fuga da Alcatraz, pellicola diretta nel 1979 da Don Siegel, quinta e ultima collaborazione con Clint Eastwood, qui all'apice della carriera.

Frank Morris (Clint Eastwood) arriva nel carcere di Alcatraz nel gennaio 1960. La prigione ha fama di fortezza impenetrabile: nessuno infatti, nonostante i numerosi tentativi, è mai riuscito a evadere. Nonostante questo Morris non ha che un pensiero: la fuga. Basato sul libro Escape from Alcatraz di J. Campbell Bruce, il film è basato su una storia vera che si fonde in più punti con la leggenda: si racconta infatti che, nella notte dell'11 giugno 1962, furono ben 41 i prigionieri a tentare l'evasione. Tra tutti loro riuscirono nell'impresa solo in tre: Frank Morris e i fratelli John e Clarence Anglin.

Fuga da Alcatraz fu girato proprio all'interno del carcere di massima sicurezza, situato sull'isola, al largo di San Francisco, da cui prende il nome. Chiusa nel 1963, la prigione necessitò di una parziale ricostruzione perchè Don Siegel e Clint Eastwood potessero girarvi uno dei suoi film più famosi.