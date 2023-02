Fubar: Netflix ha pubblicato il primo trailer della serie con Arnold Schwarzenegger: ecco quando uscirà

FUBAR, la nuova serie tv di Arnold Schwarzenegger, debutterà su Netflix il 25 maggio. Nel nuovo teaser trailer possiamo dare uno sguardo a questo progetto dai tratti action e comedy, che segnerà il grande ritorno dell'attore sul piccolo schermo in una storia che ricorda alcuni suoi film del passato. Cosa dobbiamo aspettarci?

In base a quello che sappiamo (tramite TVLine) FUBAR sarà composta da otto episodi e racconterà le vicende di un padre e una figlia che, dopo aver appreso di aver lavorato entrambi e segretamente come agenti della CIA per anni, si rendono conto che la loro intera relazione è stata una bugia e che non si conoscono affatto. Costretti a collaborare come partner, la serie affronta le dinamiche familiari universali in un contesto globale di spie, azione e umorismo.

"Ovunque io vada le persone mi chiedono quando rifarò un'altra grande commedia d'azione come True Lies", ha detto Arnold Schwarzenegger in una dichiarazione (sempre tramite TVLine). "Bene, eccola qui. FUBAR vi prenderà a calci in culo e vi farà ridere molto più a lungo di un film. Adesso avete un'intera stagione a disposizione".

Creata da Nick Santora e co-prodotta insieme dallo stesso Schwarzenegger, nel cast della serie troviamo anche: Monica Barbaro, Milan Carter, Gabriel Luna, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Barbara Eve Harris, Aparna Brielle, Andy Buckley e Jay Baruchel.

Batman & Robin: Mr. Freeze, dopo l'ingaggio di Arnold Schwarzenegger, ha subito degli importanti cambiamenti

Oltre al teaser Netflix ha anche pubblicato alcune immagini inedite che trovate sul sito.