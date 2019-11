Frozen: stasera su Rai2 il primo film Disney su Elsa e Anna

Frozen arriva stasera su Rai2, alle 21:20, per una fine di novembre targata Disney ma soprattutto sotto il segno di Elsa e Anna, a ben 6 anni dal loro arrivo sul grande schermo.

Il tempismo per mandare in onda Frozen - Il regno di ghiaccio, quella prima avventura delle due principesse, è perfetto considerato l'arrivo, ieri, del sequel nei cinema italiani (qui la nostra recensione e video recensione di Frozen 2: Il segreto di Arendelle. E a sei anni di distanza sarà meraviglioso tornare (o entrare per la prima volta) nel regno di Arendelle al cospetto delle piccole principesse Elsa e Anna.

Elsa, in particolare, manifesta fin da subito uno straordinario potere: la piccola sa manipolare il ghiaccio ma non è ancora in grado di utilizzare alla perfezione il proprio dono. Ragion per cui, dopo aver colpito senza volerlo Anna, mamma e papà reali decidono di tenerla lontana dagli occhi del mondo come dalla sorellina.

Quando il re e la regina muoiono in un incidente, e lei compie 21 anni, è tempo per Elsa di salire al trono.

Frozen: 10 cose che (forse) non sapete sul tormentone Disney

Proprio nel momento della sua ascesa, però, succede qualcosa che sconvolge Elsa, con conseguenze terribili per tutto il regno di Arendelle, costretto a un inverno perenne: Anna ha accettato di sposare il principe Hans ma sua sorella non è affatto d'accordo. Così Elsa si isola nel suo castello di ghiaccio, dove dà involontariamente vita a Olaf, il pupazzo di neve. Anna, affidata la reggenza temporanea ad Hans, parte per ritrovare sua sorella. Lungo il cammino si imbatte prima in Kristoff e nella renna Sven, poi nel pupazzo Olaf: sarà lui a guidarli al castello di ghiaccio. Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, tra le due sorelle scoppia l'ennesima lite con conseguenze incalcolabili: Elsa, senza volerlo, colpisce Anna al cuore, facendola ammalare gravemente. Cosa potrà salvare la principessa? Solo un vero gesto d'amore.

Due oscar (Miglior film d'animazione e Miglior canzone), un incasso record da oltre 1 miliardo e 200 milioni di dollari in giro per il mondo, come mai prima di allora nessun film d'animazione era stato in grado di fare. Il segreto del successo di Frozen? I suoi personaggi, che hanno davvero poco a che fare con le favole in tanti casi, con quei modi di fare a volte buffi e spesso burberi, con quelle decisioni troppo spesso sbagliate. E soprattutto le due protagoniste, Elsa e Anna, due principesse senza bisogno di principe azzurro che sembrano aver aperto definitivamente un nuovo corso anche in casa Disney.