Frozen: in arrivo i corti in cui Olaf riassume i classici Disney

Olaf presenta sarà la serie di cortometraggi in arrivo a novembre su Disney+ in cui il simpatico personaggio di Frozen riassume i classici Disney.

Su Disney+, dal 12 novembre, sarà disponibile la nuova serie di cortometraggi intitolata Olaf presenta, con al centro il simpatico pupazzo di neve protagonista di Frozen.

Josh Gad, che dà voce al personaggio nella versione originale, ha annunciato il debutto del progetto scrivendo online: "Chiedete e vi sarà dato. Preparatevi per Olaf che riassume alcuni dei vostri classici Disney preferiti".

Olaf Presents proporrà infatti i recap di alcuni film Disney di cui, per ora, non è stato svelato il titolo, seguendo lo stile di un'esilarante scena di Frozen II - Il segreto di Arendelle . Nel lungometraggio animato il pupazzo di neve spiegava quanto accaduto nel primo capitolo della storia di Elsa e Anna in pochi minuti e quel passaggio del racconto aveva divertito e conquistato i fan che avevano rapidamente chiesto a Josh Gad che venissero realizzati dei riassunti simili anche per altri progetti.

Nell'autunno 2020 l'attore aveva così riassunto i prequel di Star Wars per coinvolgere i cittadini americani nelle elezioni presidenziali e invitarli a votare.

In poco più di sette minuti l'attore, interpretando Olaf, aveva ricordato quanto accaduto in La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith.

I fan, a novembre, potranno ora divertirsi con i recap inediti dei classici Disney, per la gioia degli spettatori di tutte le età.