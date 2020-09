Frozen: la storia di Olaf in un corto in uscita su Disney+

Uno dei personaggi più amati di Frozen è senza dubbio il pupazzo di neve Olaf, capace di conquistare il cuore degli spettatori che si sono affezionati al dittico disneyano campione d'incassi. Ora dopo due film e una serie animata di corti, Olaf sarà protagonista di un cortometraggio prequel in arrivo su Disney+ che racconterà le origini del personaggio.

Il titolo del corto sarà La storia di Olaf (Once Upon a Snowman) ed è in uscita su Disney+ il prossimo 23 ottobre, ad una settimana di distanza dalla programmazione della seconda stagione di The Mandalorian. "Si tratta di un'idea che ha iniziato a prendere forma quando ero un animatore del primo Frozen. Dan Abraham e io siamo entusiasti e così grati di aver avuto l'opportunità di dirigere questo cortometraggio, lavorando con i nostri incredibili colleghi di Walt Disney Animation Studios" ha dichiarato il regista, Trent Correy.

Dan Abraham ha aggiunto:"Josh Gad offre una delle più grandi interpretazioni vocali animate da Olaf nei film di Frozen. Avere l'opportunità di lavorare con lui in sala di registrazione è stato un privilegio e un punto culminante della mia carriera".

Olaf è uno dei personaggi anche del sequel di Frozen - Il regno di ghiaccio, intitolato Frozen II - Il segreto di Arendelle, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, con Idina Menzel che presta la voce ad Elsa e Kristen Bell alla sorella Anna. Si tratta del film d'animazione ad aver incassato di più in tutta la storia del cinema.