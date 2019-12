Frozen II al centro di una causa legata allo slogan "Trust Your Journey"

Frozen II - Il Segreto di Arendelle è al centro di una causa legale per colpa dello slogan "Trust Your Journey", usato per il merchandise.

Frozen II - Il segreto di Arendelle è al centro di una nuova causa legale per colpa dello slogan scelto dalla Disney per promuovere il sequel campione di incassi in tutto il mondo.

I materiali promozionali e il merchandise di Frozen 2 riportano infatti la frase Trust Your Journey, già utilizzata da una società del Nevada che è stata formata come risultato di una battaglia e una vittoria personali contro un cancro al seno, come ricorda la proprietaria del marchio.

Il sito TMZ riporta che la TYJ ha usato lo slogan fin dal 2007 e ha registrato il marchio per utilizzarlo nel merchandising, mettendo in vendita abiti, gioielli, tazze e molti altri oggetti presenti anche nei cataloghi di QVC e Cracker Barrell, incassando cirdca 4 milioni di dollari grazie alle vendite.

La Trust Your Journey chiede quindi alla Disney di non utilizzare la frase per le linee di prodotti legati a Frozen II - Il segreto di Arendelle oltre a versare parte dei profitti generati dagli oggetti fino a questo momento.

Per ora lo studio non ha risposto alle accuse mentre prosegue la programmazione nelle sale del film animato che fino a questo momento ha incassato 924.335,065 dollari.

