Frozen 2: ecco il trailer con la musica degli Avengers!

Francesco Bellu

Il trailer di Frozen 2: il segreto di Arendelle ha gasato non poco tutti i fan, soprattutto per la piega epica che è stata data alla avventure di Elsa. Una vera e propria parodia quella attuata dalla Disney che fa letteralmente il verso a uno dei suoi franchising più noti: quello dei supereroi della Marvel. Ora un utente di Twitter, tale Jaeeves Williams ha provato ad inserire tutta l'epicità dei vendicatori proprio nel promo del cartoon della Pixar. In pratica ha preso il tema musicale del trailer di The Avengers e lo ha letteralmente incollato su Frozen.

Qui sotto potete vedere il promo di Frozen II in stile Avengers:

I put the Avengers theme over the Frozen 2 trailer and it's kinda perfect. pic.twitter.com/vtnACt9IWa — Jeeves Williams (@jeeveswilliams) 13 febbraio 2019

Il risultato ottenuto inserendo il main theme di Avengers: Endgame su Frozen II - Il segreto di Arendelle è praticamente perfetto. La cosa che colpisce maggiormente è che la musica si adatta alla perfezione con le immagini di Elsa e il suo mondo in maniera millimetrica. Sì, la cosa così potrebbe anche sembrare ridicola, ma funziona alla grande. Provare per credere, anzi, vedere per credere. Di certo tutto ciò non fa altro che aumentare l'attesa per quello che è diventato, in brevissimo tempo, uno dei personaggi più amati dell'universo Disney/Pixar. D'altronde Elsa risponde alle necessità attuali: è un'eroina tutta d'un pezzo, una vera badass in abiti principeschi. Difficile sapere maggiori dettagli sulla trama che è ideata proprio per rimettere in scena il regno di Arendelle. La storia comunque dovrebbe fare un bel salto temporale in avanti rispetto a dove si era interrotta in precedenza e vede Elsa e Anna, affrontare nuovi pericoli insieme a Olaf, Kristoff e alla renna Sven.

Kristen Bell - che doppia Anna - ha suggerito in una intervista della fine del 2018 che saranno comunque introdotte delle new entry, sottolineando come, diversamente dal primo capitolo, stavolta abbia anche partecipato attivamente alla definizione del suo personaggio sin dalla fase di scrittura. Le due sorelle, recentemente, erano apparse anche in alcune esilaranti scene di Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2, dove avevano mostrato un lato decisamente inedito.