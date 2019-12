Frozen 2: una Nintendo Switch in regalo ai bambini al cinema

In Russia i piccoli spettatori di Frozen 2 hanno ricevuto un dono sorprendente dalla Nintendo, che ha regalato una Nintendo Switch a ciascuno dei bambini in sala in un cinema di Mosca.

Frozen 2 ha portato in dono una Nintendo Switch in dono a tanti bambini increduli che proprio domenica 8 dicembre avevano deciso di portare mamma e papà al cinema per ammirare l'ultima avventura di Elsa e Anna.

È successo a Mosca, dove la divisione russa di Nintendo si è fatta promotrice di un'iniziativa che ha fatto saltare letteralmente di gioia tutti i piccoli spettatori presenti alla proiezione di Frozen II - Il segreto di Arendelle. Le famiglie in sala sono state colte alla sprovvista quando, arrivate in sala, si sono viste accogliere da un team griffato Nintendo, ma il mistero è stato subito svelato: ad attenderli c'era un ricco bottino fatto di Nintendo Switch, un set di accessori e una copia di Mario Kart 8 Dekuxe.

E intanto, Nintendo o no, il secondo capitolo di Frozen (qui la nostra recensione e la video recensione di Frozen 2: Il segreto di Arendelle) continua a mietere successi al botteghino internazionale: per la terza settimana consecutiva ha conservato la vetta del box office USA segnando nuovi record per Disney. La nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf ha incassato altri 34,6 milioni negli Stati Uniti e Canada arrivando a un totale di 337,5 milioni che la piazza tra Joker (332 milioni) e Aladdin (353 milioni) nella classifica dei migliori incassi dell'anno in USA.