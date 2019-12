Frozen 2 è il sesto film Disney a raggiungere il miliardo di dollari d'incasso

Frozen II - Il segreto di Arendelle è il sesto film Disney a raggiungere un miliardo di dollari in tutto il mondo, per Disney è veramente un anno magico.

Frozen II è il sesto film Disney che quest'anno ha raggiunto un miliardo di dollari in tutto il mondo, rafforzando il dominio assoluto dello studio di Burbank nei piani più alti del botteghino. Il cartoon va ad aggiungersi così alla nutrita schiera di film mangia incassi che comprende: Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4, Il re leone e Captain Marvel, tutti accomunati dall'aver raggiunto - e spesso superato - questa cifra record entro l'anno.

Frozen II - Il segreto di Arendelle: una sequenza del film animato

Frozen II - Il segreto di Arendelle ha raggiunto anche altri primati: è il terzo film della Disney Animation ad incassare questa cifra ed è il settimo film d'animazione più visto di sempre. Questo rende la Disney una vera e propria macchina mangia soldi, basti pensare che in questo mese è diventata la prima casa di produzione ad aver addirittura oltrepassato i 10 miliardi in tutto il mondo, e tutto questo ancor prima dell'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in arrivo dopodomani nelle sale italiane e il 20 negli Usa.

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa, Anna e Kristoff

Qui trovate la nostra recensione di Frozen II - Il segreto di Arendelle. In Nord America, Frozen II è partito con il turbo sin dal primo giorno di programmazione, quello delle festività legate al Ringraziamento, rastrellando 130 milioni di dollari solo nel mercato casalingo; all'estero ha ugualmente fatto faville con un incasso globale di oltre 600 milioni di dollari. Di questi, ben 111 milioni sono arrivati dal mercato cinese, mentre in Italia è ora intorno ai 13 milioni di euro. A tutto ciò vanno aggiunti i primi riconoscimenti, come le candidature ai Golden Globe e ai Critics' Choice come miglior film d'animazione.