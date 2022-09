From Scratch: il trailer ufficiale della serie Netflix con Zoe Saldaña

Il canale YouTube di Netflix ha appena pubblicato il trailer ufficiale di From Scratch, una serie limitata con Zoe Saldaña, ispirata al libro di memorie bestseller dell'attrice Tembi Locke sulla sua relazione con il suo defunto marito, Saro.

Zoe Saldana in una scena di Prospettive di un delitto

Nella mini serie composta da otto episodi, la studentessa americana Amahle 'Amy' Wheeler, interpretata dalla Saldaña, e lo chef siciliano Lino, il cui volto è quello di Eugenio Mastrandrea, si incontrano durante il viaggio in Italia della giovane Amy. I due, dopo essersi innamorati, dovranno affrontare una serie di difficoltà quando loro culture arriveranno a scontrarsi. La nuova serie Netflix si muoverà tra sorrisi e sfide da affrontare.

Come accennato in precedenza, lo show è basato sul libro di memorie bestseller intitolato From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home di Tembi Locke. Attica Locke è showrunner e produttore esecutivo, con Nzingha Stewart, Guy Louthan ed Emily Ferenbach che producono per Hello Sunshine, e Cisely Saldana e Mariel Saldana per Cinestar.

Nel cast, oltre a Zoe Saldana, figurano anche Danielle Deadwyler, Keith David, Judith Scott, Kellita Smith, Lucia Sardo, Paride Benassai e Roberta Rigano. Tra i produttori esecutivi, invece, è presente anche la celeberrima Reese Witherspoon. La serie, come annunciato, arriverà su Netflix il 21 ottobre.