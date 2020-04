Friends: un fan incontrerà il cast sul set della reunion

Il cast di Friends, per raccogliere fondi da destinare in beneficenza, ha messo in palio un incontro sul set della reunion.

La reunion di Friends verrà realizzata prossimamente e un fortunato fan avrà la fortuna di assistere alle riprese e incontrare il cast.

Lo speciale avrebbe dovuto essere realizzato per HBO Max in occasione del lancio della piattaforma di streaming, tuttavia la situazione attuale impedisce agli attori e alla troupe di girare.

Sul sito All In Challenge i fan americani e canadesi possono ora compiere una donazione e sperare di essere estratti per vivere l'esperienza unica di assistere alle riprese della reunion insieme ad altri cinque amici, bere una tazza di caffè al Central Perk insieme alle star di Friends e avere dei biglietti per compiere il Warner Bros. Studio Tour. I proventi dell'iniziativa saranno devoluti a favore di Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen e No Kid Hungry.

Nel progetto annunciato da Warner Bros. alcuni mesi fa è coinvolto il cast originale dello show cult formato da Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross).

Alla realizzazione della reunion della serie contribuiranno anche gli autori originali di Friends, David Crane e Mara Kauffman.

