Friends: The Reunion, il teaser e la data di uscita dello speciale

HBO Max ha condiviso un teaser di Friends: The Reunion per svelare la data del debutto dell'atteso evento televisivo.

Friends: The Reunion, l'atteso evento televisivo dedicato alla serie cult, grazie al primo teaser ha ora una data di uscita: il 27 maggio lo speciale sarà disponibile sulla piattaforma di streaming HBO Max.

Il breve filmato mostra le star dello show solo di spalle, mentre camminano lungo la strada degli studi del Warner Bros Studio dove avevano girato le puntate.

La reunion di Friends permetterà di rivedere insieme i protagonisti Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

Durante The Friends: The Reunion ci saranno inoltre come ospiti speciali: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

La regia è stata curata da Ben Winston e la produzione è firmata da Kevin Bright, Marta Kauffman, e David Crane.

Per l'occasione è stata ricostruita la scenografia dell'appartamento di New York dove i personaggi trascorrevano buona parte delle loro giornate e Greg Grande, set designer della serie, ha condiviso alcuni giorni fa una foto degli ormai famosi divani usati per lo show.