Friends, la serie arriva al cinema per il 25esimo anniversario

La serie Friends arriverà al cinema per festeggiare un anniversario speciale: i 25 anni dal debutto.

La serie Friends sarà presto nei cinema americani in occasione del 25esimo anniversario dall'uscita, grazie a Warner Bros. Television in collaborazione con Fathom Events.

Andata in onda dal 1994 al 2004, Friends sarà proiettato a partire dal 23 settembre 2019, per poi continuare sabato 28 settembre e mercoledì 2 ottobre, ogni sera i fan potranno rivedere quattro episodi rimasterizzati per l'occasione.

La Presidente di Warner Bros. Television Group Lisa Gregorian ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sull'evento: "L'impatto culturale che Friends continua ad avere, 25 anni dopo la sua premiere, è sorprendente, una vera testimonianza del genio di Marta Kauffman, David Crane, Kevin Bright e il cast di incredibile talento"

Friends: il cast in una scena dell'episodio Lezioni di poker

Anche Ray Nutt, amministratore delegato di Fathom Events, ha parlato di Friends Al cinema, definendosi molto emozionato di celebrare questo importante anniversario: "Siamo molto emozionati all'idea di celebrare il venticinquesimo anniversario di Friends. Un serie che continua ad avere il suo impatto a livello culturale, attirando nuovi fan di diverse generazioni. I fan avranno l'opportunità di stare insieme per rivedere i momenti più esilaranti ed emozionanti della serie, questa volta nei cinema."

Friends: i 15 migliori episodi della serie

I 12 episodi che saranno presenti sono stati recentemente rimasterizzati in 4K dal negativo originale da 35 mm. Ogni proiezione includerà interviste esclusive e contenuti inediti.

Creato da David Crane e Marta Kauffman, Friends è durato più di dieci stagioni ed è interpretata da Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, che interpretano i ruoli di Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey e Ross, rispettivamente.