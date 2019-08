Friends: la scimmia Marcel è viva e tornerà in una serie TV

La scimmia Marcel di Friends è ancora viva e partecipa a una nuova serie tv che si intitola Y: The Last Man.

La scimmia Marcel di Friends è viva e vegeta e ancora continua la sua carriera in tv, grazie a una nuova serie chiamata Y: The Last Man.

L'episodio pilota di Y: The Last Man è stato girato ed è stato mostrato al CEO di FX John Landgraf, che ha notato una somiglianza tra la scimmia presente in questo episodio e Marcel, la scimmietta che Ross adotta in alcuni episodi di Friends. Ma la verità è che l'animale è proprio lo stesso, infatti la scimmia è ancora viva e stavolta interpreta Ampersand, una scimmia superstite della catastrofe che ha provocato l'estinzione di tutti i mammiferi maschi del pianeta Terra.

Un'immagine promozionale della sitcom Friends

Marcel in realtà si chiama Katie, è una scimmia femmina di oltre 20 anni e pare possa vivere ancora a lungo, almeno fino a 40 anni come affermano gli studiosi della sua specie, le scimmie cappuccino.

Non sappiamo se Katie continuerà a girare episodi di Y: The Last Man, in quanto gli showrunner della serie sono stati sostituiti, per cui non si sa se la scimmia resterà un personaggio fisso o se ha partecipato soltanto come comparsa nel pilot.

Sempre a proposito di Katie, di recente Matt Le Blanc ha raccontato di come David Schwimmer, che interpretava Ross in Friends, non aveva tantissimo piacere a lavorare con la scimmietta, forse perché è sempre stato colui con il quale Katie ha girato più scene.