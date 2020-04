Friends: la reunion sarà pronta per il lancio di HBO Max

La reunion di Friends al centro dello speciale dedicato alla serie non sarà pronta per il lancio di HBO Max.

Friends avrebbe dovuto essere al centro di uno speciale ideato come reunion, evento televisivo che avrebbe dovuto contribuire al lancio di HBO Max e ora è stato ufficialmente posticipato.

Le riprese dell'incontro tra le star dello show cult dovevano svolgersi all'inizio di maggio, ma le nuove disposizioni in vigore negli Stati Uniti durante questo complicato periodo, anche per il settore cinematografico e televisivo, rendono impossibile rispettare le tempistiche.

I fan di Friends dovranno quindi attendere ancora prima di assistere alla tanto agognata reunion dei protagonisti che non sono insieme davanti alle telecamere ormai da 16 anni.

Nel progetto annunciato da Warner Bros. era coinvolto il cast originale dello show cult formato da Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross).

Nella reunion della serie erano coinvolti anche gli autori originali di Friends, David Crane e Mara Kauffman.

