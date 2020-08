Friends: la relazione di Ross e Rachel analizzata da due terapisti di coppia

Due terapisti di coppia hanno offerto un'analisi dettagliata sulla relazione di Ross e Rachel di Friends confrontandosi sugli inizi della loro storia, i loro problemi e i loro punti di forza.

Laura Heck e Zach Brittle sono terapisti Gottman certificati ed esperti di relazioni. Per Vanity Fair hanno voluto realizzare un video speciale, in cui hanno analizzato, in maniera professionale, tutti gli aspetti della relazione tra Ross Geller e Rachel Green, protagonisti della serie Friends, commentando la relazione della coppia scena dopo scena, analizzando le prime fasi, la loro dinamica di relazione, come sono passati dal litigio al perdono e infine come sono evoluti di stagione in stagione.

"Ross ha una cotta segreta per Rachel sin da piccolo" - ha iniziato Heck - "Sono andati alla stessa scuola superiore e le loro famiglie erano amiche. Da adolescente, Ross era una specie di nerd e Rachel era invece piuttosto popolare. Da adulto, Ross divorzia da sua moglie perché lei si innamora di un'altra donna. Rachel, d'altro canto, lascia il suo fidanzato sull'altare e iniziano tutti insieme questo viaggio, che abbiamo guardato per 10 anni chiamandoli "Amici".

All'inizio, i due terapisti analizzano alcuni momenti salienti della loro relazione: "In alcune scene, specialmente nelle prime stagioni, possiamo individuare facilmente come Ross sia così concentrato soltanto su ciò che desidera. Desiderava da tanto la relazione con Rachel, così è talmente ossessionato nel cercare di essere perfetto, che si concentra solo su stesso, non curandosi delle necessità o dei desideri di Rachel. E questo può essere così frustrante in una relazione, quando sei così concentrato su ciò che sono i tuoi desideri, quando ti fissi su quello che vuoi piuttosto che prestare attenzione a ciò che il tuo partner ti sta letteralmente dicendo."

"Ha cercato di corteggiarla per decenni" - ha commentato Brittle - "quindi sta davvero vivendo nel suo sogno. Finché non lo farà saltare in aria."

D'altro canto, uno degli aspetti che i due terapisti criticano a Rachel è quello di non aver dato priorità al loro rapporto: "Quando non hai 10 minuti per il tuo partner, perché sei oberato di lavoro, stai chiaramente dicendo che non è una tua priorità. Bisogna mettere dei paletti e stabilire dei confini: il lavoro è importante, ma non riuscire a dedicare nemmeno 10 minuti al partner? È frustrante. Devi saper creare uno spazio per la tua coppia, se l'altro irrompe nel tuo spazio di lavoro con un pic-nic, puoi guardarlo negativamente come un'intrusione nel tuo spazio privato, oppure guardarlo positivamente per quello che era l'intento di Ross: il tentativo di ritagliarti un momento per la coppia."

"Ma allo stesso tempo lui non capiva che per Rachel questo non era soltanto un lavoro" - ha specificato Heck - "Anche quel lavoro per lei significava un traguardo, un sogno che diventava realtà e questo rappresentava che, ai suoi occhi, Ross non la conoscesse affatto."_

A questo punto, i due terapisti hanno approfondito il momento della rottura tra Ross e Rachel e l'importanza del dialogo, purtroppo mancato. I due specialisti discutono e si soffermano su quanto possa essere stata realistica, in quella che è una serie soltanto apparentemente comica, l'interpretazione di Jennifer Aniston e David Schwimmer nel momento in cui i due cercavano di riavvicinarsi:

"Ross in questa fase è cambiato, ha tradito Rachel. Non è più quel ragazzo che non avrebbe mai voluto un'altra relazione. Provo molta empatia per il suo tentativo disperato di farsi perdonare, ma deve fare i conti con quella realtà, che è una persona nuova e anche Rachel deve conoscere quella nuova persona. Ancora una volta, il desiderio di Ross ha superato le sue reali intenzioni e se la loro relazione si riprenderà, sarà perché acconsentono, di nuovo, a ricostruire qualcosa insieme. Ci dev'essere un momento in cui la relazione parte rianalizzando i motivi che hanno scaturito tutto: perché è accaduto? Anche i miei clienti hanno bisogno di questo genere di dialoghi. Ma qui non li vediamo. Passano diversi anni da quando si riparlano."

Alla fine i due terapisti, discutendo anche con punti di vista discordanti, sono unanimi nell'aver apprezzato il concetto chiave della serie: "Alla fine Ross e Rachel finiscono insieme ancora proprio a causa della loro amicizia. Sono presenti sempre l'uno per l'altro. È perché hanno una profonda familiarità tra loro, è perché sono attratti l'uno dall'altro ed è questa la base fondamentale della loro relazione a lungo termine. Sono amici. È proprio lì nel titolo. È stato divertente uscire con loro."