Friends, Courteney Cox: "Mi sono dimenticata di averlo girato"

Friends è la serie che ha reso Courteney Cox una star, ma l'attrice ha rivelato di ricordarsi poco o niente delle riprese dello show così popolare tra i fan.

Courteney Cox a Beverly Hills

Ospite di Willie Geist di TODAY, Courteney Cox ha scherzato sul fatto che avrebbe dovuto rivedere la serie comica prima di apparire in Friends: The Reunion nel maggio 2021.

"Avrei dovuto guardare tutte e dieci le stagioni perché quando ho fatto la reunion e mi sono state poste domande e ho pensato, 'Non ricordo di essere stata lì'", ha confessato ridendo. "Sì. Non ricordo di aver girato così tanti episodi".

"A volte lo vedo in TV, mi fermo e dico: 'Oh mio Dio, non me lo ricordo affatto'", ha aggiunto. "Ma è così divertente."

Quando le è stato chiesto perché non ricordasse di aver girato la serie, Courteney Cox ha ammesso candidamente di avere pessima memoria:

"È semplice. Non ricordo alcun trauma della mia infanzia, ma ho tipo tre ricordi. Non lo so. Non so perché".

L'attrice ha spiegato di essere un po' delusa dall'essersi dimenticata tanti episodi: "Sono un po' delusa dal fatto che non abbiamo passato più tempo a scattare foto. Perché non ho molto a cui guardare indietro".