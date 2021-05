Friends, i migliori episodi da oggi su Comedy Central

Da oggi 28 maggio a mercoledì 2 giugno - 24 ore su 24 - vanno in onda gli episodi più belli della serie cult Friends, solo su Comedy Central +1 (su Sky al canale 129).

All'indomani dell'uscita dell'attesissima reunion del cast di Friends, Comedy Central promuove per 6 giorni un canale interamente dedicato alla sit-com più amata. Da stamattina fino a mercoledì 2 giugno, per tutto il giorno, vanno in onda gli episodi più belli della serie cult, solo su Comedy Central +1. Ogni giornata sarà interamente dedicata ad uno dei sei protagonisti, in questo modo i fan più accaniti potranno rispolverare i momenti celebri che li hanno fatti riedere e innamorare, e chi ancora non li conosce così bene, potrà approfondire ognuno dei personaggi della sitcom: Monica, la brava ragazza, Phoebe, l'artista, Chandler, quello divertente, Joey, il più sicuro di sé, Ross, quello intelligente e Rachel, senza dubbio la più chic.

La sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman è ambientata a New York, nel Greenwich Village, e racconta la storia di sei amici trentenni, tre ragazzi, Ross, Chandler e Joey, e tre ragazze, Rachel, Monica e Phoebe. Ogni puntata ruota attorno ai piccoli e grandi problemi della loro vita, che tra tantissime risate e momenti imbarazzanti riescono a superare grazie alla loro splendida amicizia. A Sky Media, concessionaria del Gruppo Sky Italia, è affidata la raccolta pubblicitaria di Comedy Central e di tutti i canali ViacomCBS Networks Italia.

