Friends: Matthew Perry rievoca il suo mitico coniglio rosa per Pasqua

In occasione della Pasqua, Matthew Perry ha fatto gli auguri ai fan di Friends con la clip di un episodio in cui è vestito da coniglione rosa.

Anche se Friends non ha avuto un episodio incentrato sulla Pasqua, ha avuto comunque il suo coniglio rosa. A ricordarcelo è stato Matthew Perry che ha voluto fargli auguri ai suoi fan condividendo su Instagram una clip in cui lo vediamo travestito da coniglione.

L'episodio, che potete trovare nella puntata 6 dell'ottava stagione di Friends vede il personaggio interpretato da Matthew Perry, Chandler, nella mise di un coniglietto rosa in occasione della festa di Halloween mentre ingaggia una partita di wresting tutta da ridere con Ross. Il tutto accompagnato da una ironica didascalia con scritto: "Buona Pasqua! Da questo eccellente attore drammatico".

Matthew Perry avrebbe dovuto riunirsi con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer per una reunion speciale di Friends che è stata rimandata, nonostante fosse attesissima da tutti coloro che hanno amato la popolare siti-com degli anni Novanta. Gli attuali problemi che coinvolgono anche il mondo dello spettacolo, hanno infatti costretto tutti ad uno stop sino a data da destinarsi, cosa che ha letteralmente mandato nel panico tutto il cast.

Il The Sun ha però rivelato che, dopo le paure iniziali, non si sono persi d'animo: Courtney Cox avrebbe immediatamente organizzato una riunione con tutti loro tramite la app Zoom, coinvolgendo anche i produttori, in cui hanno fatto delle prove online e discusso sul da farsi. Insomma, quel che è certo è che tutti vogliono che questa puntata speciale si faccia e non ci sono ostacoli che tengano.