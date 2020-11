Friends: Matthew Perry svela quando verrà girata la reunion

I protagonisti di Friends saranno al centro di una reunion molto attesa destinata a HBO Max e ora Matthew Perry ha rivelato che gli attori saranno impegnati a marzo sul set.

L'interprete di Chandler ha scritto su Twitter: "La reunion di Friends è stata riprogrammata per l'inizio di marzo. Sembra che avremo in arrivo un anno pieno di impegni. Ed è come piace a me!".

Nel progetto annunciato da Warner Bros. alcuni mesi fa è coinvolto il cast originale dello show cult formato da Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross).

Alla realizzazione della reunion della serie contribuiranno anche gli autori originali di Friends, David Crane e Mara Kauffman.

L'evento, inizialmente, avrebbe dovuto arrivare sulla piattaforma di streaming a maggio e, successivamente, le riprese erano state posticipate ad agosto. La complicata situazione internazionale ha poi costretto a far slittare l'impegno sul set delle star della serie cult.