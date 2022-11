Friends, Matthew Perry: "Bruce Willis recitò nella sitcom dopo aver perso una scommessa"

Matthew Perry ha rivelato che la guest appearance di Bruce Willis nella sesta stagione di Friends si è verificata unicamente perché la star di Die Hard aveva perso una scommessa con lui mentre i due si trovavano sul set di FBI: Protezione testimoni.

Nel suo nuovo libro di memorie, pubblicato questo martedì, intitolato "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", Perry ha ricordato di aver incontrato Willis sul set della suddetta pellicola e di aver sviluppato un'amicizia con lui mentre i due lavoravano al film, anche se in quel momento stava lottando con la sua dipendenza da alcol e droghe.

"C'era una grande differenza tra me e Bruce", ha spiegato la star. "Bruce era uno a cui piaceva fare festa; io ero un drogato. Bruce aveva un pulsante on-off. Poteva far festa come un matto, ma poi leggeva una sceneggiatura come quella de 'Il sesto senso' ed era in grado di girare il film da sobrio. Non aveva il gene della dipendenza: non è un tossicodipendente".

"Nonostante i party, ci comportammo tutti da professionisti sul set di quel film e riuscimmo a creare un successo cinematografico. Bruce non era affatto convinto che il film avrebbe funzionato e così io feci una scommessa con lui: se avesse perso, avrebbe dovuto recitare in Friends", ha concluso Matthew Perry. La star di Friends vinse la scommessa: FBI: Protezione testimoni incassò ben 106 milioni di dollari in tutto il mondo e divenne il film n. 1 in America per tre settimane di fila.