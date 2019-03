Friends, Matt LeBlanc: "David Schwimmer non amava recitare con Marcel!"

Friends ha avuto tra le sue "guest star" la simpatica scimmietta Marcel e Matt LeBlanc ha ora rivelato un inaspettato segreto del set della serie cult svelando che David Schwimmer non amava recitare insieme all'animale.

L'ex interprete di Joey Tribbiani ha raccontato: "Mi piaceva la scimmia! Mi piacciono gli animali, e la scimmia era davvero fantastica. Schwimmer... non era altrettanto entusiasta. Era lui che doveva lavorare più volte insieme all'animale, quindi diceva 'Ancora con la scimmia?'. Ma io ci andavo davvero d'accordo".

Matt LeBlanc ha inoltre spiegato che Marcel era in realtà una femmina e si chiamava Katie e un giorno ha deciso di allontanarsi dal set di Friends: "Stavamo girando alcune scene e le luci erano appese alla struttura e andavano su con delle catene fino al soffitto, che era molto in alto. E la scimmia improvvisamente salta e scompare arrampicandosi. Tutti gli attori hanno quindi pensato 'Ok, immagino che dovremo andare in pausa. A dopo. Mi trovate nel mio camerino'".

La troupe è comunque riuscita a far scendere l'esemplare dopo circa trenta minuti, convincendo Katie-Marcel a ritornare sul set attirando la scimmia con dei lombrichi e altro cibo.