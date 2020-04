Friends, Matt LeBlanc: “Ecco la cosa più strana capitatami a causa della serie”

Friends: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer nell'episodio Indovina chi viene a pranzo?

Matt LeBlanc, celebre interprete di Joey nella sitcom Friends, ha svelato un dettaglio curioso della sua esperienza come star televisiva. Il divo del piccolo schermo si è raccontato nel corso di un'intervista preregistrata per il Kelly Clarkson Show, e ha condiviso con il pubblico la cosa più strana che gli fosse capitata durante i dieci anni dello show: una curiosa violazione della privacy.

Ha detto LeBlanc: "Ricordo una volta, durante la settimana, stavo facendo zapping e c'era il notiziario. Avevano diviso lo schermo in sei, e c'erano inquadrature, in diretta, delle case di noi sei, riprese dall'elicottero. Nessuna notizia, solo le inquadrature delle case. Vedendo la mia pensai 'Cazzo, devo riparare il tetto', e appena l'elicottero sparì fu esattamente ciò che feci." Qui sotto potete vedere l'intervista integrale:

Matt LeBlanc in Friends

Matt LeBlanc è stato Joey Tribbiani per dodici anni, dal 1994 al 2006, prima come membro del cast corale di Friends e poi come protagonista assoluto dello spin-off Joey, andato in onda per due stagioni. L'attore ha più volte raccontato di come fosse al verde prima di ottenere la parte, e di come il suo primo acquisto con lo stipendio per lo show sia stato un pasto caldo. Negli anni successivi è rimasto prevalentemente in televisione, recitando in Episodes (2011-2017) e Man With a Plan (2016-presente), fungendo anche da produttore esecutivo per quest'ultimo. Dal 2016 al 2019 è stato anche uno dei conduttori della popolare trasmissione automobilistica inglese Top Gear.

Per quest'anno è previsto uno speciale dove Matt LeBlanc e gli altri protagonisti di Friends parleranno delle loro esperienze, e le riprese dovrebbero avere luogo nel mese di maggio, dopo essere state rinviate per cause di forza maggiore. Lo speciale farà parte dei programmi di HBO Max, la nuova piattaforma di streaming, per ora prevista solo in America, dedicata interamente alle produzioni cinematografiche e televisive della Warner.