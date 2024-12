Friends, Lisa Kudrow ricorda Matthew Perry: "Mi conforta saperlo felice il giorno in cui è morto"

Il 28 ottobre 2023, Matthew Perry è scomparso a soli 54 anni e l'amica e collega Lisa Kudrow, che recitò insieme a lui per dieci anni in Friends, ha condiviso un altro ricordo dell'attore, a più di un anno dalla sua morte.

Il corpo di Perry fu ritrovato senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione in California, a causa di effetti acuti causati dai suoi problemi cardiaci e dall'assunzione di ketamina. Le indagini sulla sua scomparsa sono ancora in corso.

Dolce ricordo

Ospite del podcast Armchair Expert, Kudrow ha dichiarato:"Suonerà strano ma mi conforta sapere che era felice il giorno in cui è morto. È morto felice. E per me, è stato un dono". Supportata dalle parole di Dax Shepherd sulla difficile esistenza di Perry, Lisa Kudrow ha sottolineato l'affetto per l'amico.

La scena finale della sit-com Friends

"Ho voluto bene al Matthew che ho incontrato all'inizio e quello che era alla fine perché, Dio lo benedica, lui era così e gli volevo bene" ha proseguito l'attrice, che ha interpretato Phoebe Buffay nella famosa sit-com ambientata a New York.

Il successo anni '90

Friends è conosciuta in tutto il mondo come una delle serie televisive più amate nella storia del piccolo schermo, prodotta dal 1994 al 2004. La trama segue le vicende di sei amici che condividono amori, gioie e dolori nel cuore di New York.

Il cast dello show comprendeva Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) e David Schwimmer (Ross Geller).