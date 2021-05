Friends, Lisa Kudrow: "Da piccolo, mio figlio pensava che Jennifer Aniston fosse sua madre"

Durante la fine degli anni '90, la febbre da Friends ha colpito anche il figlio di Lisa Kudrow, la Phoebe Buffay della serie. Secondo quanto raccontato dall'attrice, quando era piccolo, suo figlio Julian ha trascorso talmente tanto tempo sul set della celebre sit-com da credere che Jennifer Aniston fosse sua madre.

In occasione della sua partecipazione a un episodio di Conan, Lisa Kudrow ha raccontato questa curiosità relativa alla vita di suo figlio e agli anni trascorsi sul set di Friends. A proposito di Jennifer Aniston, l'attrice ha rivelato: "Mio figlio Julian era un po' confuso e credeva che Jen fosse sua madre! Julian correva sempre tra le sue braccia. Lui è sempre stato una persona molto affettuosa e sono felice che tutto l'affetto dato sia sempre stato ricambiato!". Lisa Kudrow ha continuato a raccontare: "Dopo aver finito di girare una puntata, siamo tornati a casa e, ovviamente, in TV davano Friends. Julian ha puntato il dito contro Jen chiamandola mamma. Beh, sono felice, magari tra loro c'è una qualche connessione particolare! L'episodio mi ha fatto molto ridere!".

Pochi giorni fa, Lisa Kudrow ha fatto gli auguri di buon compleanno a suo figlio attraverso il suo profilo Instagram e ha condiviso qualche foto insieme a lui in occasione di una videochiamata su FaceTime. L'attrice era incinta di Julian durante le riprese della quarta stagione di Friends.

Qualora questo aneddoto vi abbia fatto venire voglia di Friends, beh, sappiate che Friends: The Reunion sarà distribuito su HBO Max a partire dal prossimo 27 maggio. Relativamente a questo episodio speciale, Lisa Kudrow ha raccontato a People lo scorso dicembre: "Non si tratta di un reboot, non c'è una sceneggiatura. Si tratta di una semplice occasione in cui avremo modo di riunirci per la prima volta dopo la fine dello show nel 2004".