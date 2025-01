Friends, Lisa Kudrow trova un biglietto di Matthew Perry vent'anni dopo: "Il tempismo è tutto"

Ospite del The Drew Barrymore Show, Lisa Kudrow ha raccontato una storia inedita sull'amico e collega in Friends Matthew Perry, scomparso prematuramente nel mese di ottobre 2023.

Kudrow e Perry hanno recitato insieme dieci anni nella popolare sit-com Friends, dal 1994 al 2004, nei rispettivi ruoli degli amici Phoebe Buffay e Chandler Bing, insieme agli altri quattro membri del cast.

Il barattolo di biscotti di Matthew Perry

Nel 2004, al termine delle riprese di Friends, Lisa Kudrow ricevette in regalo da Matthew Perry un barattolo di biscotti e soltanto da poco l'attrice ha scoperto al suo interno un biglietto dell'attore.

Il cast di Friends in una scena della sit-com

Pur non rivelandone il contenuto, Lisa Kudrow ha commentato così la vicenda:"Matthew me lo regalò alla fine del nostro ultimo episodio. Di recente, ho trovato il biglietto che aveva lasciato per me al suo interno. Non lo avevo mai aperto né avevo guardato all'interno. Ma sì, c'era. Aveva lasciato un biglietto lì dentro e io me n'ero dimenticata... Il tempismo è tutto".

Il successo di Friends e il ricordo di Lisa Kudrow

Lisa Kudrow e Matthew Perry, insieme ai co-protagonisti David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox e Matt LeBlanc, hanno trascorso dieci anni insieme sul set della serie NBC ambientata a New York.

Dopo la morte di Matthew Perry, Lisa Kudrow ha ricordato l'amico:"Grazie per i migliori dieci anni che una persona possa vivere. Grazie per aver avuto fiducia in me. Grazie per tutto quello che ho imparato sulla grazia e sull'amore, conoscendoti. Grazie per il tempo che ho trascorso con te".