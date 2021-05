Friends: LEGO svela il nuovo set dedicato alla serie cult, ecco le foto e i video

Friends è protagonista del nuovo set LEGO che permetterà ai fan della serie cult prodotta da Warner Bros di ricreare le case degli iconici personaggi al centro della trama, come svelano le foto e i video dell'atteso oggetto da collezione. Grazie ai 2.048 pezzi sarà infatti possibile costruire con i mattoncini l'appartamento di Monica e Rachel e quello dei loro vicini Chandler e Joey, oltre a al corridoio del loro condominio di New York.

Dopo il popolarissimo set LEGO Ideas Central Perk, uscito nel 2019, il set LEGO Gli appartamenti di Friends è completo di dettagli, oggetti di scena e momenti iconici, come il classico momento in cui Monica ha messo il tacchino della Festa del Ringraziamento sulla sua testa, quello in cui Joey e Chandler avevano solo una canoa come arredamento, e quando la casa delle bambole di Phoebe è andata in fiamme.

Altri accessori dello show includono il dispositivo Poking; Gladys, l'inquietante opera d'arte di Phoebe; la cheesecake che cade sul pavimento; Pat il cane; il pulcino e la papera, e molti altri. Il set dà anche ai fan il senso reale dello studio di ripresa originale con le luci del set e permette di ricreare entrambi gli appartamenti separatamente, o collegati insieme al corridoio.

Ulteriori caratteristiche del set includono le nuove minifigure di tutti gli amici, in alcuni dei loro abiti più memorabili: l'iconica gonna a quadri di Rachel; i pantaloni di pelle troppo stretti di Ross; Monica in grembiule; Phoebe in un classico look floreale; Chandler in un completo e una vistosa cravatta firmata e Joey con tutti gli abiti di Chandler. E per la prima volta in assoluto, anche Janice sarà presente come minifigure, in un classico abito sgargiante.

Ecco le foto:

Anderson Ward Grubb, LEGO Set Designer ha commentato: "Dopo il successo del set LEGO Ideas Central Perk, abbiamo voluto sviluppare un altro tributo a questo iconico show televisivo, con un focus sui famosi appartamenti. Abbiamo lavorato direttamente dalle foto di produzione del set, oltre a guardare e rivedere molti episodi in modo da poter catturare quanti più momenti iconici possibile. Una sfida divertente è stata capire come rappresentare alcuni aspetti che cambiano nel corso dello show, e che appaiono in alcuni episodi e non in altri. Non vedo l'ora di vedere se i fan più attenti li individueranno".

Il set sarà disponibile nei LEGO store e su LEGO.com dal 1 giugno 2021, ma i membri del programma fedeltà LEGO VIP avranno l'accesso in anteprima dal 19 maggio.